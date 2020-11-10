احدث الأخبار

مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث آفاق التعاون الثنائي ودعمها وتعزيزها
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تقيم ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت عنوان: “إيجاد القيمة للعميل” الخميس القادم
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية
أبرز المواد
 بلدية البدع تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم 
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
أبرز المواد
 عملة “أردوغان” تتراجع مجددا أمام الدولار
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 198.44 ريال
أبرز المواد
 فاوتشي: أميركا قد تبدأ توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام
أبرز المواد
 «البيئة» تكشف عن آخر استعداداتها لمواجهة أسراب الجراد
أبرز المواد
 عالم فيروسات سعودي يعلق على لقاح «فايزر» المضاد لكورونا: مبشر جدًا
أبرز المواد
 روسيا والصين ترفضان تهنئة بايدن لهذه الأسباب
أبرز المواد
مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث آفاق التعاون الثنائي ودعمها وتعزيزها

مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث آفاق التعاون الثنائي ودعمها وتعزيزها

أبرز المواد
أمانة الشرقية تقيم ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت عنوان: “إيجاد القيمة للعميل” الخميس القادم

أمانة الشرقية تقيم ملتقى فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت عنوان: “إيجاد القيمة للعميل” الخميس القادم

المنطقة الشرقية
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية

أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية

أبرز المواد

مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث آفاق التعاون الثنائي ودعمها وتعزيزها

مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث آفاق التعاون الثنائي ودعمها وتعزيزها
http://almnatiq.net/?p=920291
المناطق - الرياض

تُعقد اليوم اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي السعودي العراقي، امتداداً لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
ويرأس الجانب السعودي في المجلس، معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ويشارك في الاجتماع من الجانب السعودي، سمو وزير الطاقة، وسمو وزير الخارجية، وسمو وزير الثقافة، وسمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي وزير الاستثمار، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير التعليم، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزير النقل، ومعالي نائب وزير الداخلية، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية أمين عام مجلس التنسيق السعودي العراقي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.
ويرأس الجانب العراقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأستاذ علي عبد الأمير علاوي ويشارك في الاجتماع من الجانب العراقي معالي وزير التخطيط، ومعالي وزير النفط، ومعالي وزير الخارجية، ومعالي وزير النقل، ومعالي وزير الزراعة ومعالي وزير الثقافة والسياحة والآثار، ومعالي وزير الصناعة والمعادن، ومعالي وزير الشباب والرياضة، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء والمنسق الوطني لمجلس التنسيق السعودي العراقي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة الدفاع، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنسيقي خلال اجتماعاته اليوم سير أعمال اللجان في مختلف المجالات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية ومجالات الطاقة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية

أمير القصيم: فتح آفاق الاستثمار يعطي أبناء الوطن فرصة لتقديم ما لديهم للتنمية
بلدية البدع تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم 

بلدية البدع تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم 
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*