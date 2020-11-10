لا ذكر لتركيا في نص بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ

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أوضح نص البيان المتفق عليه بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن قره باغ، عدم ذكر تركيا في أي مكان، بما في ذلك في مسألة حفظ السلام، بحسب نص البيان الذي نشره الكرملين.

يُنظر إلى اتفاق وقف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا على أنه مؤشر على أن روسيا لا تزال الحكم الرئيسي في المنطقة التي تعتبرها ساحتها الخلفية، على الرغم من التدخل التركي في الملف، وازدياد اهتمام أنقرة بالمنطقة بشكل حاد.

وانتشرت قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناغورني قره باغ التي مزقتها الحرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في إطار الاتفاق الذي أبرمته أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

وستبقى قوات حفظ السلام الروسية لمدة خمس سنوات على الأقل، وسيتم نشرها على طول خط المواجهة في ناغورني قره باغ وفي ممر بين المنطقة وأرمينيا.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارا من منتصف ليل العاشر من نوفمبر بتوقيت موسكو، ما ينهي الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وشرّد كثيرين، وهدد بجر المنطقة الأوسع إلى الحرب.

وبموجب الاتفاق، ستحافظ أذربيجان على جميع مكاسبها من الأراضي، بما في ذلك شوشا، التي يسميها الأرمن شوشي، ويجب على قوات الأرمن تسليم السيطرة على عدد كبير من الأراضي الأخرى من الآن وحتى أول ديسمبر.