“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

المناطق - واس

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، 4874 عقداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي أن الأراضي شملت 560 أرضاً في منطقة الرياض، و 1063 في منطقة مكة المكرمة، و 345 أرضا في القصيم، إضافة إلى 354 أرضاً في منطقة عسير، و 354 أرضا في المنطقة الشرقية، و 583 في جازان، وفي منطقة نجران 277 أرضاً، و 207 أراض في منطقة المدينة المنورة، و 347 أرضاً في منطقة الجوف، و 136 في منطقة حائل، و 51 في منطقة الباحة، و 41 أرضًا في الحدود الشمالية، و 556 أرضاً سكنية في منطقة تبوك.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.

وبيّن أن الأراضي السكنية تُعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ لبناء منازلهم ذاتياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.