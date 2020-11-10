احدث الأخبار

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية
أبرز المواد
 مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030
منطقة الرياض
 “سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي
أبرز المواد
 توظيف منهجية الكايزن في تجويد الخدمات” محاضرة ينظمها مشروع رضا مستفيدي الشرقية
المنطقة الشرقية
 دارة الملك عبد العزيز: استخدام محتوى التاريخ الشفوي ونشره دون موافقة مخالفة تستلزم العقوبات
أبرز المواد
 إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” بحلول الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس الشورى : ‎الدوائر السياسية والاقتصادية العالمية تترقب خطاب خادم الحرمين أمام مجلس الشورى
أبرز المواد
 افتتاح مشروع منفذ عرعر الرابط بين المملكة والعراق خلال أيام
أبرز المواد
 لا ذكر لتركيا في نص بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ
أبرز المواد
 شاهد.. وزير التخطيط العراقي: السعودية قدمت قرضا بمليار دولار لإنجاز المشاريع المتعثرة
أبرز المواد
 جولات رقابية تستهدف 96 مصنعا للعزل الحراري.. وضبط وحجز 292.96 ألف منتج مخالف
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: 15 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرارات “ضريبة السلع الانتقائية”
أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية

أبرز المواد
مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030

مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030

منطقة الرياض
“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

أبرز المواد
توظيف منهجية الكايزن في تجويد الخدمات” محاضرة ينظمها مشروع رضا مستفيدي الشرقية

توظيف منهجية الكايزن في تجويد الخدمات” محاضرة ينظمها مشروع رضا مستفيدي الشرقية

المنطقة الشرقية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية
http://almnatiq.net/?p=920331
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، معالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030

مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030
“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي
دارة الملك عبد العزيز: استخدام محتوى التاريخ الشفوي ونشره دون موافقة مخالفة تستلزم العقوبات

دارة الملك عبد العزيز: استخدام محتوى التاريخ الشفوي ونشره دون موافقة مخالفة تستلزم العقوبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*