احدث الأخبار

أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة
منطقة نجران
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية
أبرز المواد
 مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030
منطقة الرياض
 “سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي
أبرز المواد
 توظيف منهجية الكايزن في تجويد الخدمات” محاضرة ينظمها مشروع رضا مستفيدي الشرقية
المنطقة الشرقية
 دارة الملك عبد العزيز: استخدام محتوى التاريخ الشفوي ونشره دون موافقة مخالفة تستلزم العقوبات
أبرز المواد
 إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” بحلول الربع الأول من 2021
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس الشورى : ‎الدوائر السياسية والاقتصادية العالمية تترقب خطاب خادم الحرمين أمام مجلس الشورى
أبرز المواد
 افتتاح مشروع منفذ عرعر الرابط بين المملكة والعراق خلال أيام
أبرز المواد
 لا ذكر لتركيا في نص بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ
أبرز المواد
 شاهد.. وزير التخطيط العراقي: السعودية قدمت قرضا بمليار دولار لإنجاز المشاريع المتعثرة
أبرز المواد
 جولات رقابية تستهدف 96 مصنعا للعزل الحراري.. وضبط وحجز 292.96 ألف منتج مخالف
أبرز المواد
أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة

أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة

منطقة نجران
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية الفنلندية

أبرز المواد
مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030

مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي : خادم الحرمين الشريفين عزز دور المجلس كسلطة تشريعية داعمة للحراك الذي تصنعه رؤية المملكة 2030

منطقة الرياض
“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

“سكني”: إصدار 4874 عقداً للأراضي السكنية خلال أكتوبر الماضي

أبرز المواد

أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة

أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=920335
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، أهمية أن تكون الخطط التي يقرها المجلس كفيلة ببلوغ أسمى الأهداف المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي سخرت الغالي والنفيس من أجل سلامة وطمأنينة المواطن والمقيم والزائر.
وبيّن سموه في اجتماع اللجنة المنعقد برئاسته، بالإمارة اليوم أنه يأتي في طليعة المستجدات اليوم حرائق الغابات والمزارع، الذي يحظى بمتابعة سمو وزير الداخلية، وسط عوامل عديدة في المنطقة، من أبرزها كثرة المتنزهات الطبيعية، والمساحات الواسعة من المزارع، والتوجّه نحو تنمية الغابات في عدة مواقع.
وقال سموه “إننا سوف نبحث حيال هذا الأمر سبل تعزيز التكامل والتنسيق، بين الجهات الأمنية والمدنية، للتعامل مع هذه الحالات، فضلا عن التوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها”.
وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن تحقيق الأمن البيئي مسؤولية مشتركة، بين الجهات المعنية والمواطن، ما يستدعي تنفيذ حملة شاملة، إجرائية ووقائية، والتعامل بكل حزم من الحوادث المتعلقة بذلك مهما صغرت.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بالأودية ومجاري مياه الأمطار، والسدود وصيانتها، وإنشاء بعض الطرق والكباري.

روابط ذات صلة

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي الأحد المقبل
أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

أمين نجران يطلق مبادرة “مدينتي بلا أنقاض”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*