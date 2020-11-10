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حساب المواطن: 84 مليار ريال إجمالي الدفعات

حساب المواطن: 84 مليار ريال إجمالي الدفعات
http://almnatiq.net/?p=920342
المناطق - واس

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن %78 من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين مانسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93%, أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%, بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41%، ونسبة الذكـور المستقلين 59%، مبينًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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