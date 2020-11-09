أمير منطقة جازان يجتمع عبر -الاتصال المرئي – بمحافظ هيئة عقارات الدولة

جازان - فضة عطيف

أجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان افتراضيا وعبر -الاتصال المرئي- ، بمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه .

وجرى خلال الإجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمستجدات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها استعراض استراتيجية الهيئة، و بحث فرص التعاون بين المستثمرين وعقارات الدولة.

وثمن سمو أمير المنطقة جهود الهيئة المبذولة لحماية ورفع كفاءة وانتاجية عقارات الدولة و استغلالها بالشكل الأمثل اضافة إلى وضع مواصفات ومقاييس موحدة لإدارة المرافق الحكومية وفق أفضل السبل لتحقيق التطلعات التنموية المستدامة التي تعزز منظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030م.

واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات.

وبين أن من مهام الهيئة تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وايضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي و تخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي وايضا تثبيت ملكيات الدولة عبر اصدار الصكوك باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة وحفظها إلكترونيا ، كما استعرض المحافظ دور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات حيال تثبيت ملكيات المواطنين بعد استيفاء الشروط اللازمة ووفق القواعد المعتمدة.

حضر الإجتماع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة المساعد لشؤون التنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي.