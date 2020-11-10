بحث سبل التعاون بين بلدي وادي الدواسر وكلية الآداب والعلوم بالمحافظة

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

التقى عميد كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر الدكتور عمر بن نوح المطيري في مكتبة , اليوم رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ابراهيم بن مفرج ال هدران, لبحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخدم المحافظة ومجتمعها ، حيث ناقشا مدى الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمراكز البحثية التي تحتويها كليات المحافظة في تطوير منظومة الخدمات البلدية.

وثمن خلال اللقاء عميد الكلية للمجلس البلدي ثقتهم في الخبرات الأكاديمية والمراكز البحثية التي تحتويها الكليات بالمحافظة في تطوير منظومة الخدمات البلدية ، ودورها الفعال في خدمة مجتمعها ، بالإضافة الى دورها للنهوض بالتعليم في المحافظة .

ومن جهته أكد رئيس المجلس البلدي على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تمتلكها كليات المحافظة في تطوير منظومة الخدمات البلدية, مبيناً أن المجلس يسعى بدوره لتوسيع الشراكة مع الكليات وخاصة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من خلال إجراء الدراسات العلمية المرتكزة على البحث العلمي وفقاً لرؤية المجلس بأن يكون هناك خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والزوار, متمنياًَ الاستفادة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكليات المحافظة في العديد من المجالات .

حضر اللقاء عضو المجلس البلدي ناصر العشوان ، ووكيل الكلية عبدالله الدوسري ، ومدير العلاقات العامة بوكالة الجامعة للفروع نايف ال نايف , ومشرف الانشطة الطلابية بالكلية بندر الخريم .