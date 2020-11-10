أمير القصيم يستقبل اللجان المشاركة والمنظمة في مزاد الإبل بمركز مدرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مركز مدرج شلاح بن عبدالله بن مضيان ، وأعضاء اللجان المشاركة والمنظمة من الجهات الحكومية والأهلية لمزاد الابل في مدرج ، اللذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة انتهاء المزاد.

وبين رئيس مركز مدرج من جانبه ، أن اللجان ‏أكملت استعداداتها بكافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل ‏والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية محافظة شري ، منوهاً بما صاحب المزاد من نشاط اقتصادي في البيع والشراء.

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة القصيم درع شكر وتقدير من رئيس مركز مدرج بمناسبة نجاح مزاد الإبل الذي تم الإشراف عليه من قبل عدة جهات حكومية.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبيها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد، مؤكداً وقوفه مع كل ما يخدم المنطقة وأهلها , منوهاً بالأعمال المبذولة التي يقدمها رئيس المركز ورئيس بلدية شري وجميع مدراء الجهات الحكومية المشاركة، حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.