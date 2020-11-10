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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,405.11 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,405.11 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,405.11 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8,405.11 نقطة
http://almnatiq.net/?p=920368
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 38.65 نقطة ليقفل عند مستوى 8,405.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 618 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 656 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وصناعة الورق، وعناية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، والشرقية للتأمين، وجرير، وأسواق ع العثيم، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.47% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والأسماك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والمصافي، والراجحي، ووفرة، وسيرا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 287.19 نقطة ليقفل عند مستوى 17,367.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 481 ألف سهم تقاسمتها 1565 صفقة.

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