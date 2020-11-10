4 أهداف استراتيجية يرتكز عليها “المرصد الوطني” لدعم بيانات سوق العمل

المناطق - الرياض

يعمل المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفق 4 أهداف استراتيجية لدعم بيانات ومؤشرات سوق العمل، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وكذلك إدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA. في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

واستكمل المرصد مؤخراً الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الاحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي.

وسبق أن أضاف المرصد الوطني للعمل، ثلاث مؤشرات في سوق العمل، هي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.