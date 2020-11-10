أمير تبوك يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة .وفي بداية اللقاء هنأ سموه العنزي ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد. واستمع سموه الى شرح عن الخدمات والبرامج التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بمنطقة تبوك ومحافظاتها ، مثنياً سموه على جهود جميع العاملين ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ، منوهاً سموه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ لبنك التنمية الاجتماعية .من جهته أعرب حامد العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات.