مستشفى الملك عبدالله يستقبل (١٥٠٠) مراجعة لعيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء خلال عام

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‏‎استقبلت عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالله ببيشة (١١١) مراجعة، وذلك خلال شهر اكتوبر الماضي ضمن حملة سرطان الثدي تحت شعار *(الرحلة آمنة افحصي الآن)* الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

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وأوضحت صحة بيشة أن الحملة بدأت بتدشين مدير الشؤون الصحية في بيشة مطلع شهر أكتوبر الماضي وذلك في إطار جهود صحة بيشة لرفع الوعي حول الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما تم زيادة أيام عيادة جراحة أورام الثدي من عيادة واحدة اسبوعياً لعيادتين أسبوعياً.

‏‎وبينت صحة بيشة أن جميع من حضر لمستشفى الملك عبدالله تم اعطائهم مواعيد للعيادة عن طريق تطبيق منصة إهتمام الإلكتروني الخاص بالمستشفى، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف عدد خمس حالات مؤكدة خلال شهر أكتوبر تضمنت حالتين تم عمل لهم عمليات، فيما تحول عدد ثلاث حالات للمستشفيات المتخصصة.

‏كما ذكرت صحة بيشة أن عيادة جراحة أورام الثدي والغدد الصماء بالمستشفى استقبلت خلال عام واحد عدد (١٥٠٠) حالة، تم إجراء عمليات جراحية لعدد (١٠٣) مريضة فيما تم إستئصال كامل الثدي لعدد (١٦) حالة وتحويل أكثر من (٢٠) مريض لمستشفيات متخصصة فيما تم تأكيد عدد (٥٠) مريضة خلال هذا العام بهذا المرض.

‏‎الجدير بالذكر أن قسم التوعية بمستشفى الملك عبدالله بييشة قام خلال هذه الحملة بتفعيل الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أطياف المجتمع حيث تم عمل العديد من الندوات والمحاضرات عبر الإتصال المرئي (ZOOM)، وأيضاً الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم نشر منشورات تثقيفية عن طريق منصة إهتمام الخاصة بالمستشفى.