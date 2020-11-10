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الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين التجمع الصحي بالقصيم وجمعية سُكر

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية تفاهم بين التجمع الصحي بالقصيم وجمعية سُكر
http://almnatiq.net/?p=920386
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية تفاهم بين التجمع الصحي بالمنطقة ، والجمعية الخيرية لداء السكري “جمعية سُكر”.

ووقع اتفاقية الشراكة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع ، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان الفايز.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والوقاية من الإصابة بمرض داء السكري ، وتطوير وتفعيل الخدمات الصحية المقدمة لأمراض السكر بالمملكة ، والمساهمة في البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتعلقة بأمراض داء السكري ، والمساهمة في البرامج التوعوية لمرض داء السكري.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل ، أهمية دور الجمعيات الخيرية وتفعيل شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص ، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية ستسهم بحول الله في تعزيز أداء القطاع الصحي وتوسيع نطاق خدماته المتنوعة بمستويات عالية من الجودة وتحقق رضا المستفيدين وتلبي احتياجاتهم.

حضر التوقيع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.

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