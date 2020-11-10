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أمير تبوك يطلع عى جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع عى جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع عى جهود الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع عى جهود الشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=920389
تبوك - علي العميري
أطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن جهود الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.
مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً سموه على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم .
وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها منسوبي صحة تبوك منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
و أعرب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات .

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