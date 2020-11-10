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ثمن ما يبذله منسوبي قطاع الجوازات من جهود لخدمة الوطن ..

أمير القصيم يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء

أمير القصيم يقلد مدير جوازات المنطقة رتبة لواء
http://almnatiq.net/?p=920392
المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه, مدير جوازات منطقة القصيم عبدالرحمن بن رحمه الشبرمي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “لواء”.

وهنأ سموه اللواء الشبرمي بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه منسوبي الجوازات وكافة منسوبي الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه وسلامته, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير جوازات منطقة القصيم اللواء عبدالرحمن الشبرمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

 

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