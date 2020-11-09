أمانة الجوف تُشدد الرقابة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي

المناطق - سكاكا

نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة عدة جولات رقابية على عدد من معاصر الزيتون بمنطقة الجوف للتأكد من تطبيق التعليمات المرتبطة بتطبيق الجودة في عمليتي العصر والتعبئة ، و شملت الجولة عدد ١٠ معاصر زيتون بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ولم تسفر الجولة على أية مخالفات كما تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبد العزيز الحموان أن الهدف من الجولات على المعاصر التأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة العامة مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الجولات على عملية العصر إلى أن يتم الانتهاء من كامل المنتج الموجود بالمنطقة ، كما أكد أنه بإمكان المزارعين فحص جودة منتجهم عن طريق مختبر الأمانة مشيراً إلى أن المختبر سيقوم بفحص كامل المنتج للمزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون القادم للتأكد من اجتيازه لاختبارات الجودة .

الجدير بالذكر أن منطقة الجوف أكثر مناطق المملكة انتاجاً للزيتون حيث تبلغ عدد أشجار الزيتون في المنطقة ما يقرب من ٢٠ مليون شجرة ما بين مثمرة وغير مثمرة ويبلغ إنتاج المنطقة سنوياً أكثر من ٢٢٠ ألف طن من الزيتون المخلل وأكثر من ٧٠ ألف طن زيت زيتون سنوياً، ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف أنه خال من الأسمدة المركبة والهرمونات حيث تعتمد الشركات والمزارعين على حد سواء على الأسمدة الطبيعية .