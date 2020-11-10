أمير القصيم يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة, اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد عبدالعزيز بن ضويعن الجهني، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي عن المهام والأعمال التي قام بها رجال القوة خلال العام المنصرم.

وأشاد سموه بما يلقاه قطاع أمن المنشآت من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية ، إيمانا منها بالدور الذي يقوم به القطاع في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية بالمملكة، والالتزام بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع مزيداً من التميز, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم العميد الجهني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعم سموهما واهتمامهما بتطوير أعمال قطاع قوة أمن المنشآت، وما يوليانه من رعاية واهتمام برجال قوة أمن المنشآت بالمنطقة التي تقف وراء تذليل كل ما قد يعترض مهامهم المناطة بهم.