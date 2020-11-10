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“صحة الرياض” تنفذ فحص “كوفيد 19” للاعبي الاخضر

“صحة الرياض” تنفذ فحص “كوفيد 19” للاعبي الاخضر
http://almnatiq.net/?p=920413
المناطق - الرياض
بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، وفي اطار تطبيقها للإجراءات الاحترازية وضمن جهودها للتصدي لجائحة كوفيد 19 ، اجرت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الصحة العامة ، الفحص المخبري لكوفيد 19 لأعضاء المنتخب السعودي الاول من لاعبين والجهاز الإداري والفني ، والطبي  ، وذلك في مقر معسكر الفريق على مدى يومين ، وتم أخذ المسحات على دفعات تفعيلاً للإجراءات الاحترازات الوقائية وتطبيق “التباعد الجسدي” وتقليل التجمعات.
وقدمت الإدارة المشرفة على المنتخب شكرها وتقديرها للصحة وأبطالها ممثلة بصحة الرياض على جهودهم الكبيرة التي بذلوها ومازالوا لتصدي لهذه الجائحة، وعلى تعاونهم وحضورهم إلى مقر البعثة لفحص اللاعبين وأعضاء المنتخب كافة. ولمتابعتهم الدوري من قبل فريق الطب الوقائي بالصحة العامة
ويأتي الفحص تطبيقا للبروتكول المتبع ، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن الاستعداد للمعسكر الداخلي في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 – 17 نوفمبر، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تزامنًا مع أيام  FIFA .

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