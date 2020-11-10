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الأكاديمية المالية تقيم لقاء افتراضيًا حول تحديات القطاع المالي ودور مؤسسة النقد

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الأكاديمية المالية تقيم لقاء افتراضيًا حول تحديات القطاع المالي ودور مؤسسة النقد

الأكاديمية المالية تقيم لقاء افتراضيًا حول تحديات القطاع المالي ودور مؤسسة النقد
http://almnatiq.net/?p=920419
المناطق - واس

تنظم الأكاديمية المالية ضمن مبادرة FINTalk لقاء افتراضيًا مباشر بعنوان “تحديات القطاع المالي ودور مؤسسة النقد العربي السعودي” حيث تستضيف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد الشثري وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 الساعة 12مساءً ويدير اللقاء الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ .
ويناقش اللقاء أربعة محاور رئيسية تتضمن تحديات القطاع المالي والاندماجات وتطورات القطاع المالي والاقتصاد الكلي إضافة إلى التقنية المالية.
وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على دور مؤسسة النقد العربي السعودي في مواجهة تحديات القطاع المالي وآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على مختلف القطاعات الاقتصادية والخطوات العملية للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي والمالي ودعم القطاع الخاص.
وبين آل خمسان أن اللقاء يستهدف المديرين التنفيذيين ومسؤولي ومديري القطاعات المالية المختلفة والمختصين، مفيداً بأن مبادرة الأكاديمية المالية لتنظيم سلسلة لقاءات FINTalk تأتي في إطار تحقيق أهداف الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع حيث تعقد الأكاديمية سلسلة من اللقاءات مع قيادات وخبراء في القطاع لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.

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