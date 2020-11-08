انطلاق المعرض الحادي والعشرون غداً عن بعد للجامعات لطلاب الثانوية

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يفتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، مساء يوم غدٍ الأربعاء هن بعــد المعرض السنوي الحادي والعشرون للتعريف بالجامعات المحلية والخارجية والذي تقيمه مدارس الظهران الأهلية تحت عنوان ( التعريف بالجامعات المحلية والدولية) وذلك بحضور رئيس المدارس ومؤسسها خالد التركي. يأتي ذلك لتعريف طلاب المرحلة الثانوية بالجامعات الموجودة داخل المملكة وخارجها مما يساعدهم على اختيار الجامعة والتخصص

ونبه مدير مدارس الظهران الأهلية عبدالمحسن بالطيور، أن المعرض والذي يقام هذا العام افتراضياً ( عن بعد ) بإشراف من رئيس المدارس ومؤسسها خالد التركي. يأتي احترازياً بسبب الجائحة ولضمان سلامة الطلبة والجهات المشاركة، مشيراً بأن فعاليات المعرض تعطى فرصة لجميع طلاب وطالبات المملكة بالحضور لفعاليات المعرض وحضور الجلسات الخاصة بالجامعات والجهات المشاركة والتي سيتم التطرق فيها الى فرص القبول للعام الدراسي للعام القادم إضافة الى التخصصات الدراسية ،مضيفاً بأن المعرض سيكون لمدة يومين ، وسيعرض في قناة المدارس في اليوتيوب بهدف منح الطلاب والطالبات بشكل كامل فرصة أكبر للاستماع لشرح ممثلي الجامعات وتوجيه أسئلتهم واستفساراتهم إليهم مباشرة.

جدير بالذكر تشارك عدة جهات بفعاليات المعرض ومنها: مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، أرامكو السعودية ، سابك ، جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل بالدمام ،جامعة الملك فيصل ، كلية الأمير سلطان ، كلية التربية بالجبيل (بنات) ، كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ، جمعية مهندسي البترول ، الكلية الملكية في البحرين ، كلية الجبيل الصناعية , جامعة عفت ، اكاديمية زادك ، مجلس خريجي مدارس الظهران الاهلية ، الجامعة العربية المفتوحة ،جامعة الفيصل – الرياض ، روابي ، كلية الغد الدولية ، كلية المانع للعلوم الصحية ، منصة نون اكاديمي وعدد من الجامعات الدولية .