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الأمير خالد الفيصل يرعى بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي الخميس القادم

الأمير خالد الفيصل يرعى بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي الخميس القادم

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الأمير خالد الفيصل يرعى بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي الخميس القادم

الأمير خالد الفيصل يرعى بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي الخميس القادم
http://almnatiq.net/?p=920430
المناطق - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , تقام يوم الخميس القادم, منافسات بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية فئة (ب) الحادية عشر لجمال الجواد العربي 2020 بمحافظة جدة , بتنظيم مزرعة الصواري.
وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، هشام بن حسين باشا, أن البطولة التي تقام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية , ومنظمة الإيكاهو الدولية , ويشارك في منافساتها التي تستمر ثلاثة أيام 333 رأسا من الخيل , لـ 185 مالكًا من داخل المملكة وخارجها, مقسمة إلى عدد 18 فئة , مهرات أعمار سنة إلى أعمار تسع سنوات ، إلى جانب مشاركة فحول 10 سنوات وما فوق.
وأفاد أن البطولة ستقام على هامشها حلقة نقاش ” المجالس المحلية ومجالس المناطق.. الواقع والمأمول ” تتزامن مع اليوم الختامي للبطولة, لافتا إلى أن البطولة ستقام تحت مبادرة ” كيف نكون قدوة ” شعارا لهذه المناسبة.
يشار إلى أن المنافسات ستقام في يومها الأول لـ 8 فئات , تشمل 148 رأسًا من الخيل من الفئة الاول (أ) مهرات أعمار سنة حتى الفئة الرابعة أفراس أعمار 4-6 سنوات ، فيما تتنافس يوم الجمعة 7 فئات 140 رأسًا من الخيل من الفئة الخامسة أفراس أعمار 7-9 سنوات حتى الفئة التاسعة أمهار أعمار 3 سنوات ، كما تتنافس في يومها الأخير 3 فئات لـ 45 رأساً من الفئة العاشرة فحول أعمار 4 -6 سنوات حتى الفئة الثانية عشر , وفحول 10 سنوات وما فوق , بالإضافة إلى عدد 6 بطولات نهائية , بطولة المهرات أعمار سنة , بطولة المهرات أعمار 2 – 3 سنوات , بطولة الأفراس ، بطولة الأمهار أعمار سنة ، بطولة الأمهار أعمار 2 – 3 سنوات ، بطولة الفحول.

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