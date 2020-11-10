وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة الشؤون الأوروبية بالخارجية الفنلندية

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التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ـ خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا ـ في قصر الحكومة اليوم، معالي وزيرة الشؤون الأوروبية تياتي توبورانين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هلسنكي الدكتور فيصل غلام.