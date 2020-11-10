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تعاون بين “الغذاء والدواء” ومجلس شؤون الأسرة لتحسين أسلوب التغذية الصحية

تعاون بين “الغذاء والدواء” ومجلس شؤون الأسرة لتحسين أسلوب التغذية الصحية
http://almnatiq.net/?p=920439
المناطق - واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم , مذكرة تعاون مع مجلس شؤون الأسرة، بهدف العمل على تحسين أسلوب الحياة المتعلق بالتغذية الصحية، بما يسهم في تعزيز وقاية الإنسان من الأمراض والمحافظة على صحته.
ومثّل “الغذاء والدواء” في توقيع مذكرة التفاهم معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل مجلس شؤون الأسرة الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وتهدف مذكرة التعاون إلى بناء علاقة تشاركية بين الطرفين لاستثمار الإمكانيات في مجال التغذية والصحة العامة، والاستشارة وتبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية والإسهام في نقل المعرفة الفنية والمهنية عبر الدورات والملتقيات التدريبية والورش المتخصصة.
وتنص المذكرة على بحث مشاكل الأسرة المتعلقة بالتغذية وأثرها على الصحة والتعاون في مواجهتها عن طريق المسوحات والبحوث والدراسات واستخدام الأدلة الإرشادية المتعلقة بتغذية كبار السن، الأطفال، المرأة، الأسرة.
كما تشمل الدعم الفني للأبحاث والدراسات العلمية للأجهزة المنزلية التي تخدم أفراد الأسرة، وتفعيل دور المجلس في ما يخص مبادرة الغذاء الصحي، وتبادل البيانات والإحصائيات الناتجة عن الدراسات والمسوحات التي تخدم أهداف الجهتين.
يذكر أن مجلس شؤون الأسرة مؤسسة وطنية أُنشئت بموجب قرار “تنظيم مجلس شؤون الأسرة” الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 20 / 10 / 1437هــ، وهو الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، ويوحّد المجلس جهود القطاعات الحكومية في ما يتعلق بقضايا الأسرة بجميع فئاتها، ويقترح التنظيمات والبرامج التوعوية ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية.
ويجري مجلس شؤون الأسرة الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزز دورها، ويعمل على تطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعياً واقتصادياً لتتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية.

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