أمين الشرقية يوقع عقود استثمارية تقارب الربع مليار ريال

المناطق - فتحيه العبدالله

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية عقود استثمارية بقيمة تقارب الربع مليار ريال (250 مليون ريال) بمختلف المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام ومحافظات المنطقة الشرقية، والتي ستساهم في دعم تنمية المنطقة لتحقيق عناصر جودة الحياة.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن العقود الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة كالترفيه، والمجمعات والأسواق، والمحلات التجارية، والاعلانات والأسواق المركزية والخدمات المساندة، كما شملت فرصاً في الفعاليات والألعاب والمهرجانات، ومراكز السياحة والمطاعم، والأندية الرياضية بمدد وعقود ومساحات مختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة العامة والمساندة.

وأبان فهد الجبير أن هذه المواقع الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها ودعم حركة النهضة بالمنطقة.

ودعت الأمانة الراغبين بالفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة إلى تصفح بوابة فرص وتطبيق فرص الذكي والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، بهدف الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية، إضافةً إلى التواصل إلكترونياً مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.