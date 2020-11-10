محافظ حفرالباطن يتسلم التقرير السنوي لإدارة المرور بالمحافظة

المناطق - حفرالباطن

تسلم سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، صباح اليوم الإثنين في مكتبه بديوان المحافظة، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة حفرالباطن لعام 1441، الذي قدّمه مدير إدارة المرور العقيد ظافر سعد الشهري.

وأشار التقرير السنوي إلى جهود المرور التي تبذل كل الجهود في التوعية المرورية بشكل يومي ودوري من أجل سلامة الجميع من أخطار الحوادث المرورية المميتة، كما بين التقرير عن انخفاض في نسبة حوادث الوفيات والإصابات مقارنة بالفترات السابقة من خلال تطبيق الخطة المرورية والعمل بشكل دوري على المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال.

كما بين التقرير عدد الكاميرات المستخدمة لرصد مخالفة الجوال وعدم استخدام حزام الامان ومواقع تركيبها وأن الهدف من وجودها هو المحافظة على السلامة العامة.

وأشاد سمو المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مرور المحافظة التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى قائدي المركبات بجميع أعمارهم، مشدداً على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.