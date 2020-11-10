الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة الرابع عشر

الدمام - المناطق

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اجتماع المجلس الرابع عشر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس .

وفي بداية الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا المستجد والحرص على اتباع في هذا الخصوص لسلامة الجميع إن شاء الله.

وقد اطلع المجلس على المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجان المختصة بالمجلس، شملت الجوانب الصحية والاجتماعية والسياحية، إضافةً للجوانب البيئية والاستثمارية، و قد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها على النحو التالي :

1. إنشاء وحدة خدمات مساندة بمحافظة قرية العليا لتقديم خدمات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة.

2. حث أمانة المنطقة الشرقية لإعداد دراسة شاملة عن كيفية تنفيذ مشروع مردم بمحافظة الجبيل للحفاظ على الصحة العامة.

3. ايجاد موقع دائم لعربات (فود ترك) بالعزيزية بمحافظة الخبر.

4. إنشاء مكتبة عامة بقرية العليا وفق الضوابط المعمول بها وحث القطاع الخاص للمشاركة بدعم مثل هذه الأعمال.

5. إنشاء مركز لتطوير وتأهيل المعلمين والقادة التربويين وتقديم البرامج المهنية والدورات التدريبية لمنسوبي القطاع التعليمي والحكومي والخاص بالمنطقة الشرقية.

6. مخاطبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع تسعيرة موحدة لجميع الأدوية البيطرية.

7. إنشاء قرية سياحية ضمن الموقع الاستثماري التابع للأمانة في منطقة شاطئ نصف القمر على أن تقوم أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذه بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية واستكمال مشروع الدراسات والتصاميم ذات الطابع السياحي والإستثماري والمخطط الشامل لمنطقة شاطئ نصف القمر .

8. دعم جهود التعاون بين الجهات الحكومية وغرفة الشرقية لدعم الفرص الاستثمارية على وجه العموم والمواقع البحرية على وجه الخصوص لتعزيز الاستثمار بالانشطة البحرية.

9. إنشاء مرصد للقضايا الأسرية ومشاركة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإعداد دراسة شاملة بذلك.

10. تكليف أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل الشراكات مع مراكز الأحياء لأنشاء مجالس خاصة بكبار السن وتنظيم فعاليات مناسبة لهم تحقيقاً لجودة الحياة.

أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ بندر بن إبراهيم السبيعي

وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره للجميع سائلاً العلي القدير بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .

