احدث الأخبار

بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة الجوف تشرع في تفعيل الشراكة مع شركة زين بما فيها توفير خدمات الجيل الخامس
منطقة الجوف
 البيان المشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء العراق واعتماد نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
أبرز المواد
 ترامب يُصر: النتائج بعد أسبوع.. وسنفوز
أبرز المواد
 مجزرة داعشية.. ذبح العشرات في ملعب كرة قدم شمالي موزمبيق
أبرز المواد
 “الصحة” تعَّرف بالقرنية المخروطية وأسبابها وأعراضها
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (74) لمنظمة (الإنتوساي)
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء: جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف
أبرز المواد
 من هي “جيل بايدن”.. السيدة الأولى الجديدة للبيت الأبيض؟
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة الرابع عشر
المنطقة الشرقية
 وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي

بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي

منطقة الحدود الشمالية
بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار

بلدية محافظة رفحاء تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار

منطقة الحدود الشمالية
جامعة الجوف تشرع في تفعيل الشراكة مع شركة زين بما فيها توفير خدمات الجيل الخامس

جامعة الجوف تشرع في تفعيل الشراكة مع شركة زين بما فيها توفير خدمات الجيل الخامس

منطقة الجوف
البيان المشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء العراق واعتماد نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

البيان المشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء العراق واعتماد نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

أبرز المواد

الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (74) لمنظمة (الإنتوساي)

الديوان العام للمحاسبة يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (74) لمنظمة (الإنتوساي)
http://almnatiq.net/?p=920466
المناطق - واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي (الرابع والسبعين) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
وقدّم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة بصفته النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة (الإنتوساي) ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، تقريراً عن أهم الأنشطة الخاصة بتلك اللجان والأدوار التي تضطلع بها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات واستعراض عدد من التقارير، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقرير اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، والتقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الاستراتيجية، وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.

روابط ذات صلة

البيان المشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء العراق واعتماد نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي

البيان المشترك لاجتماع ولي العهد ورئيس وزراء العراق واعتماد نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي
ترامب يُصر: النتائج بعد أسبوع.. وسنفوز

ترامب يُصر: النتائج بعد أسبوع.. وسنفوز
مجزرة داعشية.. ذبح العشرات في ملعب كرة قدم شمالي موزمبيق

مجزرة داعشية.. ذبح العشرات في ملعب كرة قدم شمالي موزمبيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*