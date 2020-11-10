جامعة الجوف تشرع في تفعيل الشراكة مع شركة زين بما فيها توفير خدمات الجيل الخامس

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شرعت جامعة الجوف في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة زين للاتصال حيث تضمنت التعاون في المجالات التدريبية والتطويرية وإدخال التقنيات الحديثة وتوفير خدمات خاصة لطلبة ومنسوبي الجامعة.

جاء ذلك في لقاء افتراضي جمع رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد الشايع مع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة زين المهندس سعد السدحان.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات بالجامعة د. ماجد الفياض أن هذا الاجتماع يعتبر بداية تفعيل الشراكة بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والاستثمار في التقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء والعديد من المبادرات والخدمات التي تحقق الأهداف المشتركة.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والشركة تضمنت قيام شركة زين بتحديث برج الاتصالات الواقع بالحرم الجامعي لتفعيل خدمات الـجيل الخامس التي توفر سرعات عالية للمستخدمين، إلى جانب تدريب خمسة طلاب من الجامعة سنوياً ولمدة أسبوعين، وكذلك قيام الشركة سنوياً بتدريب تأهيلي صيفي لـ 40 طالباً مع تخصيص مكافأة شهرية لهم، إضافة إلى تقديم عروض خاصة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.