بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي

المناطق - رفحاء/

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة تفتيشية ميدانية واسعة على منافذ بيع الحطب في محطات الوقود على طريق لينة وعرعر وحفر الباطن وبعض المحالّ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من خلوها من الحطب المحلي الغضى والأرطى والزامهم بعدم بيعه أو عرضه حفاظاً على الغطاء النباتي.

وأكد مكتب البيئة برفحاء, تكثيف الحملات الميدانية على جميع المحطات ومحلات الرحلات البريه وغيرها، ومتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي وبأوقات متفاوتة وذلك ضمن خطة معدة لمنع الاحتطاب.

وأهاب مكتب البيئة بالمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو يتاجر بالحطب المحلي.