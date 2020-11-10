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أزمة إنسانية.. قرار ترامب أضاع أكثر من 600 طفل من عائلاتهم

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أزمة إنسانية.. قرار ترامب أضاع أكثر من 600 طفل من عائلاتهم

أزمة إنسانية.. قرار ترامب أضاع أكثر من 600 طفل من عائلاتهم
http://almnatiq.net/?p=920497
المناطق - وكالات

ارتفع في الولايات المتحدة عدد الأطفال، الذين فشلت السلطات في العثور على آبائهم، وذلك بعد اعتماد إدارة دونالد ترامب سياسة فصل العائلات المهاجرة على الحدود.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يدافع عن فصل العائلات المهاجرة على الحدود، قائلا إن هذه السياسة يمكن أن تردع الهجرة غير المشروعة.

وقال ترامب عن المهاجرين خلال تصريحات صحفية: “إذا شعروا بأنه سيكون هناك انفصال، فإنهم لا يأتون.. كان المهاجرون يجرون معهم الأطفال ويستخدمونهم للدخول إلى بلادنا في حالات كثيرة”.

وفي الشهر الماضي، قال محامون أمِروا بالعثور على عائلات مهاجرة فصلتهم إدارة ترامب إنهم لم يتمكنوا من العثور على آباء لـ545 طفلا.

إلا أن الرقم ارتفع، حسب الإحصاءات الأخيرة، حيث كشف المحامون أن عدد الأطفال بدون آباء ارتفع إلى 666، حسب ما نقل موقع “إن بي سي نيوز”.

وأوضح المصدر أن نحو 20 في المئة من هؤلاء الأطفال (129) لم تكن أعمارهم تتجاوز خمس سنوات عند فصلهم عن والديهم.

وتطلب هذه المجموعة من المحامين من السلطات الأميركية مدها بأي وسيلة للتواصل مع العائلات المهاجرة، بهدف لم شملهم مع أطفالهم.

يشار إلى أن الإدارة الأميركية فرضت، خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل ويونيو 2018، سياسة “عدم التسامح” على طول الحدود مع المكسيك، قبل أن تتخلى عنها بعد أن أثارت صور الأطفال في الأقفاص غضبا في الداخل والخارج.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن تعهد في وقت سابق بتشكيل فريق عمل حكومي يعمل على لم شمل جميع العائلات المهاجرة التي فصلتها سياسات إدارة ترامب.

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