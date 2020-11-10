احدث الأخبار

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن
أبرز المواد
 بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز
أبرز المواد
 ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك غداً
منطقة تبوك
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 أمانة عسير تُنظم ورشة عمل “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”
منطقة عسير
 أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها الـ 14 مساء غدٍ
منطقة جازان
 واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد
أبرز المواد
 أزمة إنسانية.. قرار ترامب أضاع أكثر من 600 طفل من عائلاتهم
أبرز المواد
 بومبيو: الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات إف 35 للإمارات
أبرز المواد
 بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي
منطقة الحدود الشمالية
وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

أبرز المواد
بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

أبرز المواد

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد
http://almnatiq.net/?p=920500
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مشتريات إيران للمكونات الإلكترونية، شملت 6 شركات و4 أفراد.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلوا شراء السلع الحساسة، بما في ذلك المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأمريكي، لصالح شركة إيران للاتصالات (ICI)، وهي شركة عسكرية إيرانية مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بين الشركات المستهدفة، شركة Hoda Trading، شركة Proma Industry، وشركة Industry Co. Soltech، وشركة Naz Technology Co، وغيرها.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن “النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة”.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*