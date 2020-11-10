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أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها الـ 14 مساء غدٍ

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها الـ 14 مساء غدٍ
http://almnatiq.net/?p=920503
المناطق - فضه عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة مساء غدٍ ، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 14 ، بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بجيزان.
وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 26 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني ، والشخصية الثقافية والعلمية، والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال، وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة.

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