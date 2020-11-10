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أمانة عسير تُنظم ورشة عمل “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”

أمانة عسير تُنظم ورشة عمل “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”
http://almnatiq.net/?p=920506
المناطق - عسير

بتوجيهِ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة، ورشة عمل بعنوان: “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”، قدمها مدير التراخيص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وتم خلال الورشة مناقشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

الورشة تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة، إضافة إلى أن الدورة تبين حرص الأمانة على تقديم البرامج التثقيفية لكافة منسوبيها بما يعزز تطوير العمل ويخدم المواطن والمقيم، حيث إن هذه الورش التدريبية تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لمواكبة رؤية المملكة من خلال رفع كفاءة الأداء وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد والتجهيزات المتاحة للأمانة في سبيل تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

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