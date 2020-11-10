رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

المناطق - عسير

أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا عددًا من قرارات التعيين والتكليف، وقد هنأ معالي رئيس الجامعة المعينين والمكلفين، داعيًا لهم بالتوفيق، وحاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود.

وقد شملت قرارات التعيين والتكليف:

تمديد تكليف الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع بالعمل عميدًا لعمادة الدراسات العليا.

تمديد تعيين الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد الحميد بالعمل عميدًا لكلية الطب.

تمديد تعيين الأستاذ الدكتور عمر بن علوان عقيل بالعمل عميدًا لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

تمديد تكليف الدكتور مفلح بن زابن القحطاني بالعمل متحدثًا رسميًّا للجامعة إضافة إلى عمله.

تكليف الدكتور سالم بن أحمد القرني بالعمل عميدًا لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة.

تمديد تكليف الدكتور مسفر أحمد آل عاطف نائبًا للمشرف على وحدة التوعية الفكرية (شطر الطلاب) بكليات وفروع الجامعة.

تمديد تكليف الدكتورة دولة محمد العسيري نائبة للمشرف على وحدة التوعية الفكرية (شطر الطالبات) بكليات الجامعة.

تمديد تكليف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الشهراني بالعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان للتطوير والجودة.

تمديد تكليف الدكتور يحيى سعيد آل حمحوم وكيلا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية الصيدلة.

تمديد تكليف الدكتور خالد بن سعيد أبوحكمة بالعمل مستشارًا ومشرفًا على وحدة التخطيط الاستراتيجي بوكالة الجامعة إضافة إلى عمله وكيلا لكلية العلوم الإنسانية للتطوير الأكاديمي والجودة.

تمديد تكليف الدكتور صالح أحمد السهيمي وكيلا للشؤون التعليمية والأكاديمية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تكليف الدكتور سالم بن فايز العلياني بالعمل مستشارًا لمعالي رئيس الجامعة إضافة إلى عمله.

تمديد تكليف الدكتور محمد بن سالم الشغيبي بالعمل مشرفًا عامًّا على إدارة الابتعاث.

تكليف الدكتورة نورة بنت عبدالله آل دايل بالعمل مشرفة على مركز دراسة الطالبات بالمحالة.

تكليف الدكتور علي بن عبدالله آل زهير بالعمل مشرفًا عامًّا على صحيفة آفاق الجامعة.

تكليف الدكتورة حصة بنت محمد آل ملوذ بالعمل مشرفًا عامًّا على وحدة التطوير التنظيمي.

تكليف الأستاذ الدكتور عوض بن عبدالله القرني بالعمل رئيسًا لقسم الإعلام والاتصال.

تمديد تكليف الدكتور أحمد محمد باناعمة رئيسًا لقسم القانون بكلية الأعمال.

تمديد تكليف الدكتور زاهر حسين الفيفي رئيسًا لقسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير.

تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الفيفي بالعمل مشرفًا عامًّا على أمانة مجلس الجامعة.

تمديد تكليف الأستاذ محمد علي النهاري مديرًا عامًّا لمكتب معالي رئيس الجامعة.

الموافقة على تمديد تكليف الأستاذ عبدالرحمن حسن مريع مساعدًا للمشرف العام على فرع الجامعة بتهامة للشؤون الفنية.