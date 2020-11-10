ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك غداً

المناطق- تبوك:

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك غداً ندوة افتراضية بعنوان ” تأثير الأزمات على الفرد والمجتمع وسبل معالجتها ” ويشارك في الندوة عدد من المختصين والأكاديميين من جامعات محلية يناقشون خلالها التجارب والخبرات والنماذج حول الأزمات وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي والمتغيرات المهنية والوظيفية والنفسية والانفعالية في ظل جانحة كورونا .

وسيشارك في الندوة المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك الدكتور نواف رحيل الشراري بورقة عمل عن ” تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري في ظل الأزمات ” والدكتور جبران يحي مخضي المتخصص في علم النفس الإرشادي بجامعة الملك خالد عن ” التطويع المرن للسلوك الوظيفي للتعايش مع الأزمات ” فيما ستقدم عميدة مجمع كليات البنات بجامعة الجوف الدكتورة مريم نزال العنزي ورقة عمل بعنوان ” الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا ” ليختتم المؤسس لمكتب القنيني للتوظيف محمد القنيني الندوة بورقة عمل تحت عنوان ” تأثير أزمة كورونا على الفرص الوظيفية ” .

وأوضح مدير للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والفعاليات العلمية التي تخطط الإدارة لتنظيمها بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والدراسات والإدارة العامة للتدريب الإلكتروني وتستهدف منسوبي ومنسوبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمهتمين والمختصين في هذا المجال والمتدربين والمتدربات وأولياء الأمور وستبدأ الندوة في تمام الساعة الواحدة ظهراً وسيتم منح الحاضرين شهادات حضور بعد الندوة .

ودعا المهندس ” المطيري ” الجميع للحضور والاستفادة مما سيطرحه المتحدثون خلال الندوة من طرق ووسائل تشخيصية للأزمات ويمكن مشاهدة البث المباشر للندوة و تسجيل الحضور غداً عبر الرابط التالي :-

https://www.youtube.com/user/eltrcweb/live