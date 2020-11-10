احدث الأخبار

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن
أبرز المواد
 بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز
أبرز المواد
 ندوة افتراضية عن تأثير الأزمات بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك غداً
منطقة تبوك
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف
منطقة عسير
 أمانة عسير تُنظم ورشة عمل “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”
منطقة عسير
 أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها الـ 14 مساء غدٍ
منطقة جازان
 واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 6 شركات و4 أفراد
أبرز المواد
 أزمة إنسانية.. قرار ترامب أضاع أكثر من 600 طفل من عائلاتهم
أبرز المواد
 بومبيو: الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات إف 35 للإمارات
أبرز المواد
 بيئة رفحاء تنفذ حملة رقابية واسعة على أماكن بيع الحطب المحلي
منطقة الحدود الشمالية
وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

أبرز المواد
بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

أبرز المواد

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد

وزير الخارجية ونظيره العراقي يعقدان مؤتمراً صحفياً عن بعد
http://almnatiq.net/?p=920529
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن الاجتماع المرئي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو عهد جديد مما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه – عن بعد – مع معالي وزير خارجية العراق فؤاد حسين.
ونوه سموه بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والنقلات النوعية التي تتم من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يعمل من خلاله الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تصب في تعميق مجالات التعاون بافتتاح المنفذ الحدودي في عرعر الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد سبعة أيام، بالإضافة إلى تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً, والسعي إلى بدء تطوير بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهاء من تشكيل وانعقاد مجلس الأعمال المشتركة.
وأكد سموه أن التنسيق السعودي العراقي في مجال إمدادات الطاقة هو ضرورة ملحة في سبيل استقرار الأسواق النفطية بما يخدم ويحافظ على العلاقة بين المستهلكين والمنتجين.

وأكد معالي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من جانبه, أن الاجتماعات بين الجانبين كانت مثمرة ولها نتائج إيجابية وسوف يلتمس المواطن السعودي والعراقي ثمرتها قريباً.
وقال معاليه : “خلال الأيام الأخيرة كان هناك لقاءات مكثفة بين الوفد السعودي والعراقي، قسم منها كان في بغداد والقسم الآخر كان عن طريق الفيديو كونفرنس، وتوجت هذه اللقاءات باجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة والمسائل الدولية، بالإضافة إلى تشجيع تطوير وتعميق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أنه جرى التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية ومختلف مفاصل القضايا الاقتصادية خاصة قضية الطاقة وقضية الكهرباء وقضية النفط, بالإضافة إلى قضايا تجارية وفتح المنفذ الحدودي في عرعر بين البلدين.

روابط ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن

دعم سعودي وأممي لمكافحة الجراد الصحراوي في اليمن
بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس للسلطة بغض النظر عن الفائز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*