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المنتخب السعودي الأول يواصل تدريباته في معسكره بالرياض

المنتخب السعودي الأول يواصل تدريباته في معسكره بالرياض
http://almnatiq.net/?p=920536
المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي الأول تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض، تزامنًا مع أيام الفيفا خلال الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناروة على ثلثي مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غداً في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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