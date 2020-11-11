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مصر.. اتفاق مع أرامكو لعرض قطع أثرية بمتحف الظهران

مصر.. اتفاق مع أرامكو لعرض قطع أثرية بمتحف الظهران
http://almnatiq.net/?p=920537
المناطق - الرياض

اتفق المجلس الأعلى للآثار في مصر مع شركة أرامكو السعودية لعرض 84 قطعة أثرية مصرية في متحف إثراء في الظهران.

ووقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع المهندس نبيل النعيم نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، اتفاقية تعاون ثقافي بين مصر و السعودية، بشأن إقامة معرض أثري بعنوان” شطر المسجد” وذلك بمتحف اثراء بمدينة الظهران في الفترة من آخر نوفمبر الجاري ولمدة عامين .

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أعرب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بهذا التعاون الذي يلقي الضوء على الروابط الثقافية والتاريخية للبلدين، وعلى إيمان الدولة المصرية، متمثلة في وزارة السياحة والآثار، بالدور البارز الذي تلعبه المتاحف في حياة المجتمعات، وأهمية التعاون فيما بينها لتحقيق رسالتها.

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وقال إن الوزارة تهدف لتبني فكرة نشر وتبادل الثقافات بين الدول العربية الشقيقة، لا سيّما إحياء مجد الحضارة الإسلاميّة عن طريق كشف اللثام عن أهم الكنوز الأثرية من خلال نافذة المعارض.

ومن جانبه، توجه المهندس نبيل النعيم نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، بالشكر لوزارة السياحة والآثار المصرية، على هذا التعاون المثمر والذي يجمع بين البلدين اللذين طالما ارتبطا خلال تاريخهما الطويل بروابط تاريخية واقتصادية وسياسية وثقافية، لافتا إلى أن المعرض يتناول نشأة المسجد وتاريخه عبر استعراض حوالي 130 قطعة أثرية من مختلف أنحاء دول العالم الإسلامي.

وذكر أن المتحف سيلقي الضَوْء على روائع قِطَع الفن الإسلامي التي ارتبطت بالمساجد، والتي تعكس بدورها ما وصلت إليه الحضارة والفنون الإسلاميّة من تقدمٍ وازدهار.

وأوضح الدكتور وزيري أن إبرام هذه الاتفاقية جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد مناقشة بلجنة المعارض الخارجية والتي أقرت قائمة القطع الأثرية المقرر عرضها والتي تضم 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والتي ارتبطت بالمساجد تدعيمًا لوظيفتها، مثل المنابر والمحاريب وكراسي المصاحف، فضلًا عن أدوات الإضاءة كالمشكاوات والثريات والتنانير والشماعِد وغيرها من القِطَع التي تعددت أشكالها وأنماطها، وبَزَغَت فيها قدرة الفنان على الإبداع في مختلفِ الحِقَبِ والأقطار.

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