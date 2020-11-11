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350 سعوديا وسعودية يتطوعون في الإنقاذ.. هذه قصتهم

350 سعوديا وسعودية يتطوعون في الإنقاذ.. هذه قصتهم
http://almnatiq.net/?p=920538

تجاوز أكثر من ٣٥٠ سعوديا وسعودية الأودية والشعاب في منطقة مكة المكرمة ويصعدون الجبال ويغوصون في البحار لإنقاذ الأرواح، لتقديم خدماتهم الإنسانية للبحث عن المفقودين وانتشال المركبات العالقة.

وروى محمد داغستاني قائد فريق مبادرة للبحث والإنقاذ، وفقا لـ”العربية.نت”، قصة الفريق الذي يضم أكثر من ٣٥٠ عضواً وعضوة، ويتكون الفريق من عدة مجموعات، وهي مجموعة الغواصين وتحوي أعضاء مؤهلين ومدربين ولديهم رخص متعددة المستويات، وكذلك مجموعة سيارات الدفع الرباعي، وتحوي مجموعة من الأعضاء يملكون سيارات معدلة ومجهزة لتقديم الدعم في الأماكن الوعرة، وأيضاً مجموعة المساندة وتحوي مجموعة من المسعفين ومتسلقي الجبال وكذلك مجموعة تقفي الأثر.

كما أضاف: “ساهم الفريق في إنقاذ العديد من الأشخاص المفقودين والعالقين، وشارك الفريق مؤخراً في البحث عن مفقود في جبال منطقة الشفاء، وتم العثور عليه من قبل الفريق بعد قطع ١٧ كلم بمشاركة الجهات ذات الاختصاص”.

وأكد أن الفريق يقدم خدماته التطوعية بصورة احترافية ونوعية، والفريق يهدف إلى استقطاب الكفاءات في مجال البحث والإنقاذ ومد يد العون للجهات الحكومية والأفراد.

وتابع: “يهدف الفريق إلى استغلال أفضل الطاقات البشرية والمعدات والآليات الحديثة لتقديم خدمات البحث والإنقاذ التطوعية للبشرية، ومن أهدافنا أيضاً الجاهزية العالية لتلبية طلبات الاستغاثة في جميع أنحاء الوطن بناء الشراكات المجتمعية والحكومية للوصول للرؤية وتحقيق الأهداف، وتدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها، وتوعية المجتمع بطرق السلامة من الأخطار والتعامل الصحيح معها شغل أوقات الشباب بما يعود لهم وللوطن والمجتمع بالفائدة”.

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