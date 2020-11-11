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منظمة طبية تركية: سياسة الحكومة في التصدي لكورونا أفلست

منظمة طبية تركية: سياسة الحكومة في التصدي لكورونا أفلست
http://almnatiq.net/?p=920551
المناطق - الرياض

قالت “غرفة أطباء إسطنبول” إن سياسة الحكومة التركية في التصدي لوباء كورونا “أفلست بكاملها”، لافتةً إلى أن سيارات الإسعاف في المدينة غير كافية لنقل المصابين بالفيروس. وأكدت الغرفة ضرورة إغلاق المدينة.

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، شككت غرفة الأطباء، بتصريح وزارة الصحة حول عدد الوفيات بسبب الوباء، والذي قالت الوزارة إنه بلغ 10 آلاف و972. وقالت “غرفة أطباء إسطنبول” تعليقاً على هذه الأرقام إن “عدد الوفيات الحقيقي هو ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، والنصيب الأكبر من الوفيات كان في إسطنبول التي قال عنها وزير الصحة في بداية الوباء إنها وهان تركيا، واليوم نراها تجاوزت بالأرقام ما وصلت له وهان في الصين”.

وأضافت غرفة أطباء إسطنبول: “سيارات الإسعاف غير كافية لإسعاف المصابين بكورونا، المرضى ينتظرون لساعات وصول سيارة الإسعاف، والأسّرة الموجودة في المستشفيات غير كافية. الكثير من المرضى يبقون في غرفة الإسعاف لعدم وجدة أسّرة كافية. الكثير من المرضى الذين هم بحاجة للعناية المركزة يضطرون للبقاء في غرف الإسعاف في انتظار فراغ غرف العناية المركزة”.

واختتمت اللجنة مؤتمرها بالقول: “تكرار تحميل المواطنين مسؤولية انتشار الفيروس، وتكرار الحديث عن الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم لن يجدي نفعاً، ولن يؤدي الى السيطرة على الوباء. الحل هو ما اقترحته منظمة الصحة العالمية منذ بداية الوباء، وهو اختبارات مكثفة، وعزل المصابين، وتأمين أماكن لمن ليس بإمكانه الانعزال في بيته”.

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