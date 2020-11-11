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بايدن: إخفاق ترمب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة

بايدن: إخفاق ترمب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة
http://almnatiq.net/?p=920552

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن إخفاق الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة، واصفا رفض ترمب الاعتراف بفوزه بأنه مصدر إحراج.

وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي في ويلمينغتون أن موقف ترمب لن يغير من واقع فوزه بالانتخابات الرئاسية. لكنه استطرد قائلا “موقف ترمب يضر بالمؤسسات الدستورية”.

وأعرب بايدن عن تطلعه إلى التحدث إلى دونالد ترمب.

وفي معرض كلامه ألن الرئيس المنتخب أن أميركا “عادت” على الساحة الدولية، مبديا “الثقة” بقدرته على استعادة “الاحترام” الدولي لبلاده.

وقال بايدن إنه تحدث هاتفيا إلى ستة من قادة الدول و”أبلغتهم أن أميركا عادت ولم تعد أميركا الوحيدة”، لافتا إلى أن ردهم اتسم “بالحماسة (…) وأنا واثق بأننا سننجح في استعادة الاحترام الذي كانت أميركا تتمتع به سابقا”.

وفي السياق أكد الرئيس الأميركي المنتخب الثلاثاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ”إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي”.

وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 و”خطر التبدل المناخي” إضافة إلى “الأمن والتنمية في إفريقيا”، وفق بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب.

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