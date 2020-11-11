“سكني” : إصدار 4874 عقدا للأراضي السكنية خلال أكتوبر

المناطق - الرياض

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 4874 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70 في المائة تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

وأوضح “سكني” في بيان أن الأراضي شملت 560 أرضا في الرياض و 1063 في مكة المكرمة و 345 أرضا في القصيم إضافة إلى 354 أرضا في عسير و 354 أرضا في الشرقية و 583 في جازان و 277 أرضا في نجران و 207 أراض في المدينة المنورة و 347 أرضا في الجوف و 136 في حائل و 51 في الباحة و 41 أرضا في الشمالية و 556 أرضا في تبوك.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة. مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة. منوها إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني (سكني) أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكية.

وبين أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة لمن يمتلكون أراض لبناء منازلهم ذاتيا.