انطلاق سباقات فروسية الجوف للموسم الحالي

المناطق - الجوف

انطلقت اليوم أولى سباقات ميدان الفروسية بالجوف, بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.

واستمع آل سلطان لشرح من مدير الميدان وأمين مجلس الإدارة محمد بن مختار العلي, عن مراحل التطوير التي مر بها الميدان ونبذة عن السباقات التي سيشهدها الموسم الحالي.

وفي نهاية السباق، كرّم وكيل الإمارة الجهات الداعمة من الإدارات الحكومية وسلّم جوائز السباق للفائزين.

وحقق في المركز الأول من الشوط الأول الجواد سطر لأبناء فارس السعدون والمدرب فارس السعدون والخيال خالد الرويشد، فيما حصد المركز الأول من الشوط الثاني الجواد لعيون تيجان لمالكه والمدرب فراس عبدالرحمن الخليف والخيال خالد الرويشد، بينما نال المركز الأول من الشوط الثالث الجواد الأحنف لإسطبل الكاسب والمدرب خالد العطوي والخيال نمر مقنط، وحقق المركز الأول من الشوط الرابع وكأس دعم نادي سباقات الخيل الجواد الطارقة للمالك والمدرب عبدالرحمن بن صالح الشريدة والخيال نواف الفيروز