إلغاء احتساب الممد الإضافية للدراسة بالكليات والمدارس العسكرية للموظف العسكري

المناطق - الرياض

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وينص القرار على أن يلغي النظام احتساب المدد الإضافية للدراسة في الكليات والمدارس العسكرية والمناطق الخاصة، وشدد على أن المدة الإضافية لاتحتسب إلا إذا استحق العسكري معاشا على خدمته الفعلية العسكرية التي تخللتها هذه المدة.

ومن المدد التي تستبعد من خدمة الموظف العسكري عند تسوية الاستحقاق، مدة كف اليد التي تقرر حرمان راتب الموظف العسكري من راتبه عنها ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام.

وكذلك المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ السن المحدد نظاما للالتحاق بالخدمة أو بعد بلوغه السن المحددة نظاما للإحالة للتقاعد مالم تمدد خدمته.