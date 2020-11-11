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الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على محافظتي القنفذة والليث والطائف

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الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على محافظتي القنفذة والليث والطائف

الأرصاد” تنبه من سحب رعدية على محافظتي القنفذة والليث والطائف
http://almnatiq.net/?p=920594
المناطق - الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث ،والأجزاء الساحلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان، وأضم ، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح
السطحية, وشبه انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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