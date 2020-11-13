الدنمارك عن قرار إعدام ملايين حيوانات المنك بسبب كورونا: ارتكبنا خطأ

المناطق - وكالات

اعترفت حكومة الدنمارك بأن قرار إعدام كافة حيوانات المنك التي تجري تربيتها في البلاد على خلفية ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا كان “خاطئا”.

وصرح وزير الغذاء والزراعة الدنماركي، موغنس ينسن، في حوار مع قناة TV2، في معرض تعليقه على القرار القاضي بإعدام ما يقدر بـ15-17 مليون حيوان: “ارتكبنا خطأ”.

واعترف الوزير بأن القرار الحكومي لا يعتمد على أي أرضية قانونية، ولم تكن السلطات مخولة بطلب القضاء على الحيوانات في المرافق الخاصة بتربية المنك التي لم تسجل إصابات بطفرة كورونا الجديدة فيها.

وقدم ينسن اعتذاره عن هذا القرار، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية عما يجري في وزارته.

من جانبها، اضطرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أمس الثلاثاء إلى الإجابة عن أسئلة حادة بشأن الموضوع في برلمان البلاد وأقرت في نهاية المطاف أيضا بأن قرار الحكومة كان خاطئا.

وسبق أن نصحت الحكومة الدنماركية العاملين في مجال تربية المنك بالشروع في القضاء على تلك الحيوانات كإجراء احترازي، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتقل إلى البشر، وذلك على الرغم من شكوك الخبراء في مدى خطورة هذه الطفرة الجديدة.