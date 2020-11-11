مستشفى الملك سلمان ينجح في استئصال ورم يزن 300 جرام لطفل حديث الولادة

المناطق - فلاح الشعيفاني

نجح الفريق الطبي الجراحي بقسم جراحه الاطفال بمستشفى الملك سلمان التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى من اجراء عمليه استئصال لورم في الكليه اليمنى يزن ٣٠٠ جرام لطفل حديث الولاده بعمر اسبوعين. ويعتبر كبير جدا مقارنه بوزن الطفل واستئصاله أمر بالغ الصعوبة والتعقيد .

وقال د.خالد القحطاني رئيس قسم جراحه الاطفال ونائب مدير المستشفى انه تم قبول الحاله من خارج الرياض كإنقاذ حياة .

حيث كان الطفل يعاني من استفراغ مستمر وانتفاخ في البطن وارتفاع في ضغط الدم.

ويعتبر هذا الورم من الاورام النادره الحدوث في الاطفال حديثي الولاده ..حيث يتم تشخيص حاله واحده فقط ما بين ١٢٥٠٠ الى ٢٧٥٠٠ طفل حديث الولاده.

وتكللت العملية بالنجاح، واستجاب الطفل للعلاج ويتمتع الأن بصحة جيدة وحالته في تحسن مستمر .