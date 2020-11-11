أمطار متوسطة تُوسِم براري حفر الباطن

المناطق - عبدالله السعيدي

هطلت مساء امس الثلاثاء أمطار م توسطة إلى غزيرة في بعض الأماكن على حفر الباطن ومدينة الملكخا لد العسكرية ومحطة البطيحانية و أم عشر والذيبية وأم رقيبة والص مان والرقعي والحدود السعودية م عكل من الكويت والعراق

وهي أول موجة مطرية على حفر الباطن هذا الموسم ويقول كبار السن أن الأمطار وسمت الارض وتحتاج إلى تبعات من الأمطار حتى يظهر الفقع في مواقع متعددة من مواقعة المنتشرة في براري حفر الباطن

وحذر الدفاع المدني بالمحافظة ق ائدي السيارات بضرورة ترك مسافة كافية أثناء القيادة والمتنزهي نبضرورة أخذ الحيطة والحذر من ا لانزلاقات خاصة بالطرق الترابية والابتعاد عن تجمع المياه

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حال ة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة ال لهتعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة ا لمكرمة تشمل الأجزاء الساحلية م نهاكذلك على أجزاء من مناطق جاز ان، عسير والباحة والأجزاء الشم الية من المنطقة الشرقية.