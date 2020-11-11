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أمطار متوسطة تُوسِم براري حفر الباطن

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أمطار متوسطة تُوسِم براري حفر الباطن

أمطار متوسطة تُوسِم براري حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=920610
المناطق - عبدالله السعيدي

هطلت مساء امس الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأماكن على حفر الباطن ومدينة الملكخالد العسكرية ومحطة البطيحانية وأم عشر والذيبية وأم رقيبة والصمان والرقعي والحدود السعودية معكل من الكويت والعراق

وهي أول موجة مطرية على حفر الباطن هذا الموسم ويقول كبار السن أن الأمطار وسمت الارض وتحتاج إلى تبعات من الأمطار حتى يظهر الفقع في مواقع متعددة من مواقعة المنتشرة في براري حفر الباطن

وحذر الدفاع المدني بالمحافظة قائدي السيارات بضرورة ترك مسافة كافية أثناء القيادة والمتنزهينبضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات خاصة بالطرق الترابية والابتعاد عن تجمع المياه

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة اللهتعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منهاكذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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