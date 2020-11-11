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السماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة وفق 3 شروط !

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السماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة وفق 3 شروط !

السماح لمعتمري الخارج بتكرار العمرة وفق 3 شروط !
http://almnatiq.net/?p=920617
المناطق - الرياض

كشفت مصادر أن وزارة الحج والعمرة وضعت 3 شروط من أجل السماح للمعتمرين القادمين من الخارج بتكرار العمرة مرة أخرى في نفس الرحلة.

ووفقاً لـ “مكة”، أوضحت المصادر أن الشروط تضمنت توفر حجز للمجموعة التي تريد تأدية العمرة مرة أخرى، بالتنسيق مع المرافق الدائم من شركة العمرة.

وتشمل الشروط أن يتم طلب تكرار العمرة من خلال مجموعة وليس أفرادا، وألا تكون عملية الحجز من قبل المعتمر نفسه، بل عن طريق شركات الخدمة الميدانية المرافقة له.

وذكرت المصادر أن الشركات المرافقة للمعتمر عليها الدخول لتطبيق “اعتمرنا” لإنهاء إجراءات الحجز مرة أخرى لمعتمري الخارج الراغبين في تكرار العمرة حال توفرها، وليس عليها طلب من الخارج.

وقالت المصادر إن الوزارة شددت على أن لكل معتمر قادم من الخارج تصريحاً لتأدية عمرة واحدة فقط، وفي حال أنهى عمرته ورغب في التكرار فعليه اتباع الشروط الثلاثة المذكورة.

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